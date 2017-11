Moslimkoepel gestraft met zaalverbod

Het stadsbestuur van Antwerpen verbiedt de voortzetting van een lezingreeks van een conservatief islamitische prediker, Al Houri. Dat heeft Antwerps schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) beslist. Ook de organisatie achter de lessenreeks, koepelorganisatie VOEM, mag twee jaar geen Antwerpse zalen meer gebruiken. Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch stelt zich vragen bij de betoelaging van VOEM.

De conservatieve spreker Ali Houri heeft onder valse voorwendselen lezingen gegeven in Antwerpen. Dat meldt Antwerps schepen van Sociale Zaken en Diversiteit Fons Duchateau (N-VA), die ook verantwoordelijk is voor de gemeenschapscentra. Die lessenreeks wordt meteen stopgezet. Houri staat bekend als een conservatieve prediker. Op beelden van het Nederlandse tv-programma Nieuwsuur, die zondagavond werden uitgezonden, is te zien hoe Houri en zijn metgezel, de voormalige rapper Abid Tounssi, in Genk aan jonge moslims vertelden dat ontucht, te korte jurkjes en een café binnenlopen zondig is, net als muziek beluisteren.





Ook de Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) komt gedurende twee jaar niet meer in aanmerking om nog lezingen te organiseren op stedelijke locaties. Die vereniging krijgt Vlaamse Subsidies en zou mee de conservatief-islamitische lezingen in Genk en Antwerpen mogelijk hebben gemaakt. Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch begrijpt niet dat de vzw VOEM nog steeds subsidies ontvangt. “Die VOEM kwam in het verleden al meermaals in opspraak, ook wegens allerlei bedenkelijke initiatieven met Vlaams belastinggeld. Het Vlaams Belang heeft dat al meermaals aangeklaagd. Wij hebben al meermaals gevraagd om dat te laten stoppen in onze samenleving”, zegt Van dermeersch. Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), liet ondertussen weten een onderzoek te starten naar de vereniging.

Actua-Parlement, woensdag 22 november vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.