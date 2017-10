Mogelijk 170 ontslagen bij het Agentschap Integratie en Inburgering

Door een herstructurering zullen er mogelijk 170 banen sneuvelen bij het Agentschap Inburgering en Integratie. Volgens de directie is dit een gevolg van de dalende instroom van asielzoekers. Vlaams Parlementslid, Ward Kennes (CD&V), vreest dat er te snel ontslagen vallen. “De uitdagingen zijn nog altijd zeer groot. Onze zorg is dat we nu redelijk snel afscheid zullen moeten nemen van die 170 mensen”, klinkt het.





