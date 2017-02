Minister Homans wil inzage in erkenningsdossiers moskeeën

Zonder alle informatie en inzage in de dossiers van de Staatsveiligheid, wil Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), niet overgaan tot de erkenning van moskeeën. Tot op heden heeft ze de dossiers nog niet ontvangen.

In de commissie voor Binnenlands Bestuur klaagt Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) aan dat ze te weinig inzage krijgt in de erkenningsdossiers van de moskeeën. Het erkennen en subsidiëren van moskeeën is een Vlaamse bevoegdheid, na advies van de federale minister van Justitie, die een rapport van de Staatsveiligheid krijgt. Minister van Justitie, Koen Geens, liet recent weten dat de dossiers zullen overgemaakt worden, maar tot op heden heeft minister Homans nog niets ontvangen.





Vorige week kreeg minister Homans een papier met twintig namen van moskeeën die een positief advies kregen, zonder verdere uitleg. Waarom de andere 23 moskeeën die een aanvraag hebben ingediend geen positief advies krijgen is voor haar nog een raadsel. De minister hoopt in ieder geval nog dat de dossiers aan haar worden overgedragen.

Actua-Commissie, dinsdag 7 februari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in de nieuwslus.