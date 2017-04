Het aantal volwassenen in het deeltijds kunstenonderwijs is gedaald sinds de verhoging van de tarieven. Dat vindt Bart Caron van Groen jammer en hij vraagt Minister van Onderwijs Hilde Crevits dan ook of ze hier een verklaring voor heeft.

