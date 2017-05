België is een aantrekkelijk land voor buitenlandse investeringen, dat blijkt uit onderzoek van Ernst & Young. We bezetten in de lijst van meest aantrekkelijke landen in Europa de achtste plaats.

Maar het aantal investeringsprojecten in België is sinds 2015 met 5 procent gedaald. Er is dus toch nog wat werk aan de winkel voor staatssecretaris Pieter De Crem.





Actua-Parlement, vrijdag 26 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.