Minder antibiotica in de varkenshouderij

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is in 2016 gedaald, terwijl de productiviteit toenam. Dat blijkt uit een studie van het ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Volgens de onderzoekers is dit te danken aan de coaching en persoonlijke begeleiding van de veeteelthouder in de uitgeteste aanpak. Verschillende commissieleden vragen zich af of minister van Landbouw, Joke Schauvliege, deze persoonlijke aanpak en coaching zal stimuleren.

Een halvering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij blijkt haalbaar in Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven mits een gerichte coaching. Dit zonder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat blijkt uit een studie waaraan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en UGent meewerkten. “Gezonder kweken kan dus ook productiever kweken zijn”, zegt Renaat Landuyt (sp.a). “Ooit hebben ze geleerd dat antibiotica gebruiken productiever en gezonder was. Jaren later weten we welke de gevaren hieraan zijn. Wil men de varkensbedrijven op een productieve manier in de juiste richting helpen, dan is coachen een belangrijk element”.





De resultaten zijn veelbelovend. Het antibioticagebruik werd gemiddeld gereduceerd met 47%, terwijl de economische return per zeug toenam met gemiddeld 4,46 euro. Het positief effect blijft zelfs overeind als je rekening houdt met mogelijk schommelende prijzen voor biggen, varkens en voeder. “Het is heel belangrijk dat we de boodschap moeten blijven formuleren dat antibioticagebruik voor de varkenshouderij absoluut kan worden gereduceerd en dat er niet moet worden ingeboet op productiviteit. Want dat is wat je vaak hoort: ‘We hebben die productiviteit nodig’. Dit onderzoeksproject bevestigt nog eens duidelijk dat dat niet het geval is”, zegt bevoegd minister Joke Schauvliege.

