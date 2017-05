Miljoen Belgen kunnen straks niet meer bellen

Vanaf 7 juni moet van alle telefoonkaarten bekend zijn wie ze gebruikt. De telefoonbedrijven moeten om veiligheidsredenen alle anonieme simkaarten tegen dan blokkeren. Toch heeft 1 op 3 gebruikers van prepaid telefoonkaarten die nog niet laten registreren, ondanks alle waarschuwingen. Maya Detiège stelt zich vragen bij de gevoerde campagnes en pleit in de Kamer om een verlenging van de deadline.

Een derde van alle vooraf betaalde telefoonkaarten, dat zijn er zo’n 1,3 miljoen, zijn nog altijd niet geregistreerd. Nochtans worden alle niet-geregistreerde nummers over twee weken afgesloten. In de nasleep van de aanslagen in Brussel besloot de federale regering de registratie van prepaidkaarten verplicht te maken. Anonieme kaarten zijn namelijk populair in criminele milieus. “Je kan je kaart opnieuw activeren in de winkel, met behoud van je nummer en je belwaarde. De kans is wel groot dat er op 7 juni in bepaalde belwinkels een lange rij staat, dus je doet het beter in de komende twee weken”, zegt minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld).





Het groot aantal ongeregistreerde simkaarten doet vragen rijzen. “Er zou beter alsnog een grote campagne gevoerd worden. De minister zou ook beter uitstel geven”, zei Veli Yüksel (CD&V). Hij kaart aan dat sommige betaalterminals en alarmsystemen ook gebruik maken van zulke anonieme kaarten en daar dreigen nu problemen mee. Tijdens de plenaire zitting van de Kamer pleitte oppositielid Maya Detiège (sp.a) voor een verlenging van de deadline.

