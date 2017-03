Ngo-koepel 11.11.11 vraagt dat de Belgische regering de militaire samenwerking met Congo stopzet. De organisatie eist meer duidelijkheid over de misdaden die het Congolese leger begaat, en wil dat de daders eerst berecht worden. Els Van Hoof van CD&V vraagt zich in de Kamer af of minister van Defensie Steven Vandeput op die vraag zal ingaan.





