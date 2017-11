Vlaams Minister voor Cultuur Sven Gatz wil een meldpunt maken voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Dit meldpunt zou andere aanspreekpunten moeten bundelen zodat de stap voor slachtoffers minder groot wordt. De culturele sector is er nog niet van overtuigd dat zo’n meldpunt nodig is en ook in het Vlaams Parlement staat nog niet iedereen op dezelfde lijn.





