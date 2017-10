Meer pestdossiers in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen wordt er meer gepest ​op school dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit het aantal pestdossiers die vorig schooljaar bij de Centra voor Leerlingbegeleiding werden ingediend. Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe vraagt zich af wat minister voor Onderwijs Hilde Crevits kan ondernemen om de cijfers te doen dalen.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) krijgen in West-Vlaanderen meer pestdossiers te verwerken dan in andere provincies. Vorig schooljaar waren er 2821 pestdossiers in Vlaanderen, 677 dossiers werden geregistreerd in West-Vlaanderen. Door tijdsgebrek en ontoereikende middelen waarschuwen de CLB’s dat ze hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren. Hun begeleidingstraject is decretaal beperkt tot acht tussenkomsten. Vaak kunnen ze dan niet veel meer doen dan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp waar er ook al wachtlijsten zijn. “De cijfers in West-Vlaanderen liggen inderdaad iets hoger dan in andere regio’s, maar het verschil is heel klein: 0,09 procent meer dan het Vlaamse gemiddelde”, haalt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan. “Het belangrijkste is dat pesten wordt aangepakt. Wij ondernemen heel wat initiatieven, maar het zijn geen typisch West-Vlaamse initiatieven. Het zijn initiatieven die we Vlaanderenbreed moeten proberen uit te rollen”.





Ook het zelfmoordcijfer in West-Vlaanderen is het hoogst van heel Vlaanderen. Daarom zette de provincie voor het derde jaar op rij in op ‘Oe ist?’, een campagne om het taboe rond zelfmoord te doorbreken. Maar door een overheveling van de bevoegdheden naar Vlaanderen moest het project noodgedwongen stopgezet worden. Steve Vandenberghe (sp.a) hoopt alvast dat het project zal kunnen blijven doorgaan. Hij vraag minister Crevits om dit te overleggen met haar collega minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “De ‘Oe ist?’-campagne haalt indrukwekkende resultaten en bereikt veel jongeren. Ik hoop dat u aandringt bij minister Vandeurzen om deze campagne vanaf 2018 over te nemen en eventueel uit te rollen naar andere provincies, zodat het goede werk van de voorbije jaren niet verloren gaat”, aldus Vandenberghe.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

