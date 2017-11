Mannen niet welkom in Hasselts zwembad

Het stadsbestuur van Hasselt heeft besloten om in de toekomst op bepaalde avonden het publieke zwembad Kapermolen voor te behouden voor vrouwen. Mannen zijn op die avonden niet welkom. De sportdienst van de stad geeft aan dat hij daarmee nieuwe doelgroepen wil aanspreken om te laten sporten. Chris Janssens van Vlaams Belang is niet te spreken over de beslissing.

Het stadsbestuur van Hasselt maakte bekend dat zij op 24 november de eerste zwemavond exclusief voor vrouwen organiseren. De bedoeling is om meer dames te bereiken, zodat ook zij kunnen deelnemen aan het sportaanbod is de stad. N-VA Hasselt is niet te spreken over de beslissing van het stadsbestuur. Voor de partij moet een openbaar zwembad ten alle tijden toegankelijk zijn voor iedereen, man of vrouw. “Ik ben zelf een vrouw, mijn eigen moeder en grootmoeder hebben gestreden voor de emancipatie. Voor het recht om u als vrouw tussen mannen te begeven”, reageert Lies Jans (N-VA). “Mensen aanzetten tot sport is een zeer goede zaak, maar dit is een openbaar zwembad. Iedere vrouw kan er vandaag rustig gaan zwemmen. Zij worden daar niet geweerd. Om vrouwen en mannen te scheiden is voor ons een stap te ver”.





Sp.a Hasselt haalt zwaar uit naar oppositiepartij N-VA die zich vragen stelde over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. “Ik betreur het heel erg dat N-VA geen kans onbenut laat om ‘Ladies @ the pool’ in de markt te zetten alsof we tegen de gelijkheid van mannen en vrouwen zijn. Wat ik nog erger vind is dat N-VA Hasselt op hun sociale media eigenlijk zegt dat de stad Hasselt aan segregatie doet”, zegt Rob Beenders (sp.a). “Daarmee willen ze zeggen dat we avonden organiseren die bevolkingsgroepen bevoordeeld. Dat is pertinent onwaar”. Een experte diversiteit, Patrizia Zanoni van de UHasselt, stelt dat er voor haar geen sprake is van discriminatie. “Het is belangrijk van die mensen in de openbare ruimte te krijgen. Dat is zeer bevorderlijk voor de participatie in onze maatschappij”, aldus Zanoni.

‘Onaanvaardbaar’

Ook in het Vlaams Parlement werd de kwestie besproken. Zo vroeg Vlaams Belanger Chris Janssens aan minister van Gelijke kansen Liesbeth Homans om de exclusieve zwemavond te verbieden. “Zal u stappen zetten om het stadsbestuur van Hasselt tot de orde te roepen of eventueel zelfs het besluit van het college laten vernietigen?”, vroeg hij. Homans was van oordeel dat ze daar niet op kon ingaan: “Een Europese richtlijn uit 2004 stelt dat een onderscheid op basis van geslacht verboden is, behalve wanneer er een rechtvaardiging voor bestaat. Het is niet aan mij als minister en ook niet aan de Vlaamse regering om daar in te grijpen”.

