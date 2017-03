Maatregelen voor veilig verkeer aan scholen

In Sint-Andries-Brugge belandde eind februari een zesjarig jongetje onder een vrachtwagen. Dit gebeurde bij een zebrapad vlakbij de school. Het ongeval roept veel vragen op. Verschillende parlementsleden vragen aan minister voor Mobiliteit, Ben Weyts, maatregelen te nemen om vrachtwagens van de schoolpoort weg te houden.

Op 22 februari werd in Sint-Andries-Brugge een zesjarig jongetje voor de schoolpoort meegesleurd door een vrachtwagen. De vrachtwagen was gestopt aan het zebrapad maar te vroeg terug vertrokken, waardoor het jongetje onder de vrachtwagen terechtkwam. Door het incident wakkerde de discussie omtrent het zwaar verkeer in schoolbuurten opnieuw aan. Afgelopen week kwamen verschillende verkeersdeskundigen aan het woord. Aangezien het om een gewestweg ging, een Vlaams bevoegdheid, stelt de vraag zich of de Vlaamse overheid niet meer maatregelen kan nemen.





Heel wat mobiliteitsdeskundigen gaven in de nasleep van het ongeval aan dat het een kwestie is van politieke onwil om die wegen verkeersveiliger te maken. “Volgens verschillende mobiliteitsexperten had het ongeval vermeden kunnen worden”, zegt Björn Rzoska (Groen), “Niet door te zeggen dat iedereen een fietshelm moet dragen, maar door radicaal te kiezen voor veilige wegen”.

Twee legislaturen geleden werd er zo’n 20 miljoen euro geïnvesteerd in een verkeersbordendatabank. Een instrument om vrachtwagenroutes uit te tekenen waarbij je bijvoorbeeld scholen zo veel mogelijk kunt vermijden. Zo kan men de verkeersveiligheid verhogen in de omgeving van scholen. “Het grote probleem is dat de inhoud van die databank niet accuraat wordt bijgehouden”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a), “En een databank die niet accuraat is, verliest natuurlijk een groot stuk van haar functie”.

Wat met het ongeval in Brugge ook naar boven kwam is de betrokkenheid van de gemachtigde opzichter. Die zorgt ervoor dat kinderen veilig de straat kunnen oversteken. De school in Sint-Andries-Brugge had namelijk enkele jaren geleden de opzichters afgeschaft omdat ze alleen bevoegd zijn voor kinderen en niet voor de ouders die alleen de straat oversteken. Oppositieleden pleiten in de commissie voor Mobiliteit ervoor dat zo’n onduidelijkheden moeten vermeden worden.

Actua-Commissie, maandag 20 maart vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.