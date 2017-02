Live: Actualiteitsdebat over intercommunales in Vlaams parlement

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement opent vandaag met een actualiteitsdebat over de intercommunales.





Het debat werd aangevraagd door de Groen-fractie. Na het Publifin-schandaal in Wallonië, waaruit bleek dat politici zichzelf royaal zitpenningen uitkeerden via intercommunales, heeft nu ook Vlaanderen een schandaal: Publipart. Daarbij zijn twee Gentse schepenen betrokken, Tom Balthazar (sp.a) – die naar aanleiding van de affaire al ontslag nam – en Christophe Peeters (Open Vld).

De 17 bestuurders van Publipart ontvangen jaarlijks ongeveer 20.000 euro bruto per persoon. De publieke opinie reageert verontwaardigd. Niemand kan deze hoge vergoedingen verantwoorden. Dat Publipart via PubliLec banden heeft met Publifin doet de schepenen geen goed. Die intercommunale kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws, omdat een twintigtal Waalse politici er in raden en commissies zitten en daar royale zitpenningen voor kregen.

Daarnaast belegt Publipart in omstreden bedrijven, zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. Bedrijven die mensenrechten schenden, zitten eveneens in de portefeuille.

“Het feit dat 85% van de tussenstructuren de regels van het Vlaams decreet niet volgt, is onaanvaardbaar”, zegt fractieleider Björn Rzoska (Groen) in een persbericht. Hij pleit daarom voor een ander, eerlijker en transparanter bestuur.

Ook vraagt Groen om een commissie op te richten. Die commissie moet zich buigen over een hele reeks thema’s zoals de afschaffing van de extra vergoedingen voor schepenen en burgemeesters. De partij wil ook alle tussenstructuren onder de controle van het Vlaams decreet brengen. Groen vindt ook dat het aantal mandaten en de vergoedingen drastisch moeten worden ingeperkt.

De sprekersvolgorde voor het debat is als volgt:

1. VB

2. Groen

3. Open Vld

4. N-VA

5. sp.a

6. CD&V

De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

