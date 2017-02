De Lijn haalt vuile bussen weg uit Antwerpen

De lijn wil bussen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone in Antwerpen verhuizen naar de omliggende gemeenten en vervangen door de bussen die wel voldoen aan de voorwaarden. Een beslissing die in het Vlaams Parlement voor heel wat ophef zorgt. Ook het feit dat enkele burgemeesters dit nieuws in de pers moesten vernemen pikken de parlementsleden niet. Minister van mobiliteit Ben Weyts probeert de gemoederen te bedaren.





