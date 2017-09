De Lijn gaat voor een stevige reorganisatie

Eind maart werd bekend dat er een reorganisatie komt bij De Lijn. Karin Brouwers (CD&V) en Joris Vandenbroucke (sp.a) vragen in de commissie Mobiliteit hoe die reorganisatie concreet zal verlopen. Ook Annick De Ridder (N-VA) heeft vragen over De Lijn voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zij wil weten hoe het staat met het proefproject voor basisbereikbaarheid.

“Om een snellere besluitvorming en een vlottere communicatie te garanderen gaat De Lijn een stevige reorganisatie tegemoet en die zal banen kosten”. Dat stond op 24 maart te lezen in De Standaard. De Vlaamse regering wil in 2020, nadat de huidige beheersovereenkomst met De Lijn afloopt, een grondige vergelijking met de privé-sector. Om die privatisering te vermijden wil Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, het managementstructuur grondig omgooien. “We willen naar een slankere en efficiëntere structuur”, klinkt het. Tijdens de commissie voor Mobiliteit vragen verschillende parlementsleden of het hervormingsplan al is uitgewerkt.





Op 27 februari 2014 stelde Roger Kesteloot zijn plan ‘De Lijn van/naar de toekomst’ voor. In het dossier was er al sprake van een grondige transformatie van structuren. Er moest meer klantgericht worden gewerkt, meer efficiënt en met meer focus op een sterkere samenwerking met de lokale stakeholders. Ook moet er meer centrale aansturing zijn op vlak van de kerntaken. “Dit document betreft de krijtlijnen van een reorganisatie. Het gaat hier absoluut niet om een afgewerkt plan”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Inzake de banen en de link met een mogelijke privatisering is het belangrijk om mee te geven dat de oefening grotendeels de verschillende managementlagen van De Lijn betreft. Dus de chauffeurs en technici worden hierdoor niet geraakt. Ze zullen die reorganisatie alleszins minder intens ervaren. Ik ga ervan uit dat er in de meeste gevallen voor hen niets verandert”.

