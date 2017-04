De Nationale Bank moet beslissen of banken volledige sommen voor woningen mogen lenen. Vanaf volgende maand is de kans groot dat de banken strengere voorwaarden koppelen aan een woonlening. Hendrik Bogaert van CD&V stelt hier vragen over aan Federaal Minister Kris Peeters.





