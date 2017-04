De Europese Commissie vindt een evaluatie van het lange afstands-vervoer voor dieren niet nodig. Dat liet ze schriftelijke weten aan Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die maakt zich zorgen over dergelijke transporten en had Europa om actie gevraagd. De houding van de Europese Commissie kan dan ook op weinig bijval rekenen in het Vlaams Parlement.





Actua-Commissie, zondag 30 april van 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.