Kwart van de werklozen moet niet naar werk zoeken

Een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen van de federale overheid, hoeft niet naar werk te zoeken. Zo heeft de federale regering in 2015 bijvoorbeeld beslist dat bruggepensioneerden niet meer actief naar werk moeten zoeken. Ze moeten wel een job aannemen wanneer de VDAB hen die aanbiedt. Vlaams Parlementsleden Emmily Talpe (Open Vld) en Axel Ronse (N-VA) polsen bij Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, of dit impact heeft op het Vlaamse beleid.

Uit RVA-cijfers blijkt dat een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen van de federale overheid, geen werk hoeft te zoeken. Concreet gaat het om 137.000 vrijgestelden op een totaal van 532.000 werklozen die ons land in 2016 gemiddeld telde. Soms is dat om familiale redenen, maar meestal gaat het om bruggepensioneerden of 60-plussers. “De meest problematische groep waren de voormalige bruggepensioneerden. Voor hen hebben we de ‘aangepaste beschikbaarheid’. Dat begrip heeft nu eindelijk een concrete invulling gekregen. Het zal er natuurlijk op aankomen het in de praktijk om te zetten zodat we tot een effectieve kwalitatieve doorstroom kunnen komen”, zegt Emmily Talpe (Open Vld). Door de strengere toetredingsvoorwaarden is het aantal bruggepensioneerden in zeven jaar tijd gedaald van 120.000 tot minder dan 95.000.





Het beleid van de vrijstellingen wordt volledig federaal bepaald. Aan de andere kant is Vlaanderen wel honderd procent verantwoordelijk voor het activeringsbeleid, inclusief de controle en sanctionering van uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. “Door de vrijstelling zijn de werkzoekenden in kwestie vaak niet gekend en bereikbaar voor begeleiding door bemiddelaars. Het zou efficiënter zijn, mochten we ook deze bevoegdheid in eigen hand hebben. In dat geval kunnen we minstens opleggen dat vrijgestelden ingeschreven moeten blijven bij VDAB en ingaan op afspraken in functie van de opvolging van hun persoonlijke situatie”, zegt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

