In de commissie Gelijke Kansen vragen zowel meerderheid als oppositie minister Homans om uitleg over het interfederale gelijkekansencentrum Unia. De parlementsleden zijn de polisarisering beu en eisen dat de Vlaamse Regering haar minister terugfluit. Minister Homans neemt haar woorden niet terug en herhaalt haar kritiek op Unia.

Minister Liesbeth Homans gaat Gelijkekansencentrum Unia laten doorlichten. Dat heeft ze aangekondigd midden maart in het Vlaams Parlement. Tijdens de commissie voor Gelijke Kansen werd de minister ondervraagd over haar eerdere kritiek op Unia, waarbij ze ook gebruik maakte van onjuiste cijfers. Zo zei ze bijvoorbeeld dat 47 procent van de erkende vluchtelingen niet kan lezen of schrijven. Terwijl dat in werkelijkheid 17 procent is. “Opnieuw stuurt u dus een fout beeld de wereld in en bevestigt u op die manier de negatieve perceptie die er rond een toch kwetsbare groep hangt. Het is niet de taak van ministers om percepties te versterken, maar vooral om problemen op te lossen en de samenhang in de samenleving te versterken”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a).





Niet alleen de oppositie maar ook coalitiepartners CD&V en Open Vld waren erg ontgoocheld dat ze haar fout niet wil toegeven. “Ik had wel verwacht dat u zich daarvan duidelijk zou distantiëren en niet zou proberen om met die 47 en 17 procent weg te geraken. Ik had daarover een korte en duidelijke afstandneming verwacht”, zegt Ward Kennes (CD&V). Ook Mercedes Van Volcem (Open Vld) uitte haar ongenoegen. “Ik betreur dat u vandaag opnieuw kiest voor de polarisatie. Dat is geen oplossing. Als liberaal word ik daar zenuwachtig van. Ik vind dat u moet ophouden om op deze manier die bevoegdheden uit te oefenen. Op deze manier kunt u daar geen succesverhaal van maken”, aldus Van Volcem. Ook dat ze blijft zeggen dat Unia alleen allochtonen verdedigt, schiet bij de parlementsleden in het verkeerde keelgat.

Actua-Commissie (herhaling), donderdag 17 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.