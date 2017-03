Kritiek op de begrotingscontrole

Afgelopen weekend is de begrotingscontrole van de federale overheid afgerond. Maar niet iedereen is daar even positief over. Karin Temmerman betreurt het dat de grote vermogens nog steeds niet extra worden belast. Ze vraagt tijdens het vragenuurtje in de Kamer om uitleg bij premier Michel. Dat vragenuurtje begon deze week met een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de aanslag in Londen.

Geen nieuwe besparingen en geen nieuwe belastingen, zo luidde het afgelopen zondag. De federale regering heeft enkel wat technische correcties moeten aanbrengen om de begroting voor dit jaar op koers te kunnen houden. “We zien heel duidelijk dat de structurele beslissingen en hervormingen die we al gerealiseerd hebben, hun vruchten beginnen af te werpen. Ook op budgettair vlak.”, zegt premier Charles Michel (MR).





Het kernkabinet moest van het monitoringcomit√© op zoek naar 313 miljoen euro. Daarbij telde de regering nog eens 559 miljoen euro als veiligheidsmarge. Plus nog 60 miljoen euro voor nieuwe maatregelen voor onder meer justitie en politie. Oppositielid Karin Temmerman (sp.a) betreurt dat er nog steeds geen vermogensbelasting komt. “Begrotingscontrole is op een drafje afgehandeld. De regering had de moed niet om over de grote vermogens te spreken”, klinkt het.

