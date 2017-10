Kris Peeters daagt Ryanair voor de rechter

Minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V), sleept lagekostenmaatschappij Ryanair voor de rechter. Volgens Peeters heeft Ryanair zich niet gehouden aan de wet. Zo kregen de reizigers niet voldoende informatie over de annulatie van hun vluchten. Als dat niet verandert in de toekomst dan hangen er Ryanair dwangsommen boven het hoofd.

Lagekostenmaatschappij Ryanair schrapte wereldwijd 20.000 vluchten omdat er problemen zijn met de vakantieplanning van haar piloten. Ook de komende maanden worden er nog vluchten geannuleerd. Bij Testaankoop kwamen er al 350 klachten binnen van misnoegde passagiers. Minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V), grijpt nu in en stapt naar de rechter. “Wij hebben gemerkt dat Ryanair de Belgische wetgeving, meer in bijzonder de wetgeving eerlijkheid in handelspraktijken, niet correct toepast. Bijvoorbeeld ze hebben de consument niet tijdig en correct geïnformeerd over de annulering. Noch over de rechten van de consument”, stelt de minister.





Volgens minister Peeters heeft Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij heeft naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties. Door naar de rechter te stappen wil Peeters de luchtvaartmaatschappij onder druk te zetten. Hij hoopt dat Ryanair de boodschap heeft begrepen en zijn klanten zo snel mogelijk een schadevergoeding betaalt.

