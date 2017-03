Komt er in de toekomst één Vlaams nutsbedrijf?

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein werkt momenteel aan een voorstel om te komen tot transparantere en efficiëntere energie-intercommunales. Het landschap van de energie-intercommunales is versnipperd en de werking niet altijd even transparant. Daarom wil Tommelein het aantal mandaten terugschroeven en heldere regels voor vergoedingen opstellen. Deze plannen kwamen de voorbije weken in een stroomversnelling naar aanleiding van de rel over vergoedingen van mandatarissen in intercommunales.





