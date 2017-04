De Vlaamse ombudsdienst heeft in de commissie media van het Vlaams Parlement haar jaarverslag media voorgesteld in het bijzijn van bevoegd minister Sven Gatz. Vooral het klachtenboek over de nationale omroep VRT werd nauwgelet onder de loep genomen door ombudsman Bart Weekers.





