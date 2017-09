Flexi-jobs zijn grondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld na een klacht van de vakbonden. Die laatste zijn daarover niet te spreken, zij vinden de flexi-jobs discriminerend. Staatssecretaris De Backer is wel blij met het arrest. Dat antwoordde hij tijdens het vragenuurtje in de Kamer op een vraag van Nele Lijnen over het onderwerp.





