Sinds dinsdag heeft elke Vlaamse provincie een kinderwenshuis. Dat is een plaats waar mensen die problemen hebben om kinderen te krijgen psychologische begeleiding kunnen krijgen. Voor medische hulp kunnen zij terecht in fertiliteitscentra, maar die zijn vooral met medische zaken bezig. CD&V-parlementslid Vera Jans wil dat minister Vandeurzen deze initiatieven actief in de aandacht brengt.





