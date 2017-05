Kindermishandeling in Antwerpse crèche

In het Antwerpse Schoten is een 22-jarige kinderverzorgster gearresteerd op verdenking van kindermishandeling in verschillende crèches waar ze werkte. Dat meldt de regionale zender ATV. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw jonge kinderen door mekaar schudt. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak. Vlaams Parlementslid Freya Saeys wil dat minister Jo Vandeurzen lessen trekt uit dit voorval.

Op de bewakingsbeelden van het kinderdagverblijf Kiddy Watch in Schoten is te zien hoe een 22-jarige verzorgster een baby zwaar mishandelt. Toen de mama blauwe plekken ontdekte in het gezicht van haar baby trok ze aan de alarmbel. De baby is zes maanden oud en ging nog maar vier dagen naar de crèche. Na het zien van de beelden stopte de uitbaatster onmiddellijk de samenwerking met de kinderverzorgster en diende een klacht in bij de politie. Volgens het Antwerpse parket zouden er aanwijzingen zijn dat er meer slachtoffertjes zijn. Na een spoedinspectie besloot Kind & Gezin de crèche te sluiten.





“Gelukkig hebben wij zeer weinig incidenten. Maar als het gebeurt, is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Het moet uw kind maar zijn dat zo wordt mishandeld”, zegt Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld). Ze hoopt dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hier zijn lessen uit zal trekken. “Preventie en alertheid kunnen niet elke probleemsituatie voorkomen. Het blijft daarom belangrijk te blijven inzetten op een accurate en directe aanpak bij melding van ernstige klachten via ouders, feiten via de opvang zelf of via andere wegen. Dat is in deze situatie bij Kind en Gezin zeer expliciet gebeurd, dankzij een degelijk uitgewerkte procedure voor inschatting, opvolging, aanpak en coördinatie van ernstige voorvallen in de kinderopvang”, aldus minister Vandeurzen.

Actua-Commissie, dinsdag 23 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.