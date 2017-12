Het transbaso-onderzoek onderzoekt de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs in Antwerpen en Gent. Hierbij is aan het licht gekomen dat leerlingen die niet starten in de richtingen Latijn of Wetenschappen in het ASO zich mislukt voelen. Het Vlaams Parlement maakt zich zorgen en vraagt minister van Onderwijs Hilde Crevits hoe ze het onderzoek beoordeelt.





