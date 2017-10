Ketnet-wrapster maakt reclame voor Coca-Cola

Kan je als Ketnet-wrapster reclame maken op Instagram? De VRT zelf ziet geen probleem in Charlotte Leysen die ambassadeur is voor Coca-Cola. Minister van Media Sven Gatz is een andere mening toebedeelt. Hij meent dat Charlotte Leysen en de VRT zich hiermee op glad ijs begeven. Dat zegt hij in antwoord op een vraag van Wilfried Vandaele in de commissie Media.

Het was de krant De Morgen die de kat de bel aanbond en de vraag stelde of een Ketnet-wrapster wel het gezicht mag zijn van reclame op sociale media. In een eerste reactie gaf de openbare omroep zelf aan er geen graten in te zien. Experts vonden dat wat kort door de bocht en hadden daar toch wel wat bedenkingen bij. Maar waar gaat het om? Regelmatig zouden er foto’s van Ketnet-gezichten verschijnen op Instagram waarbij reclame wordt gemaakt voor merken of producenten. Terwijl de VRT beoogt reclamevrij te zijn. “Ketnet gaat er dus prat op reclamevrij te zijn, maar toch merken we hier dat Ketnet-gezichten reclame maken op sociale media”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Vraag is wat er finaal dan overblijft van dat reclamevrije verhaal van Ketnet”.





Liselot Hudders, assistent-professor aan het departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, geeft aan dat een dergelijk geïntegreerde vorm van reclame voor kinderen heel moeilijk herkenbaar is. Ook voor minister van media, Sven Gatz (Open Vld), bevindt de VRT zich op glad ijs, maar de VRT-richtlijnen worden gevolgd. “De Ketnet-wrapster waarvan sprake, die bijvoorbeeld recent op haar Instagram-account reclame maakte voor Coca-Cola, heeft daarvoor toestemming gevraagd, laat de VRT me weten. Die toestemming kreeg ze omdat ze in die specifieke berichten op geen enkele manier verwijst naar de VRT of haar netten”, zegt Gatz. “De leiding van Ketnet is evenwel bereid om het gesprek te voeren met deskundigen ter zake, alsook met haar schermgezichten. Ik verwelkom dit initiatief en wacht de resultaten van dat gesprek af”.

