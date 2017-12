Jeruzalem, hoofdstad van Israël?

Jeruzalem moet erkend worden als hoofdstad van Israël. Dat zegt Amerikaans president Donald Trump. Volgens hem is dat in het belang van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Een uitspraak die opnieuw voor heel wat ophef zorgt. Ook in ons federaal parlement.

President Donald Trump besliste om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Daarmee wordt hij de eerste Amerikaanse president die Jeruzalem zal erkennen als de hoofdstad van Israël. Een bijzonder controversiële stap, want zowel Israëli als Palestijnen beschouwen Jeruzalem als hun hoofdstad. Een groot deel van de internationale gemeenschap wijst dat af. Ook in het Midden-Oosten klinkt er afkeuring. In de Gazastrook werd er alvast betoogd door honderden aanhangers van de radicale Hamas. De organisatie spreekt van agressie tegen het Palestijnse volk.





Ook in ons land regent het aan negatieve reacties. “Wij beschouwen deze verklaring als niet-conform het internationaal recht en zien het als een gevaar voor het belangrijke vredesproces”, antwoordde premier Michel tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Wij veroordelen deze verklaring. We zijn ervan overtuigd dat die een negatieve rol zal spelen en dat ze olie op het vuur gooit, wat niet aanvaardbaar is”. Premier Michel benadrukte ook dat de Belgische ambassade wel in Tel Aviv zal blijven.

