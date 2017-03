Op 22 maart 2016 werd Brussel opgeschrikt door een reeks terreuraanslagen. Maar had ons land meer kunnen doen om dit te voorkomen? Een onderzoekscommissie werd in het leven geroepen om na te gaan waar er eventuele fouten gebeurd zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, blikt terug op tien maanden werken.

Kort na de aanslagen, op 22 maart 2016, in Brussel en Zaventem werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. De vraag rijst: ‘Hadden de aanslagen in Brussel voorkomen kunnen worden?’ .“Een parlementaire onderzoekscommissie kan in de breedte en diepte onderzoeken”, zegt voorzitter Patrick Dewael (Open Vld), “Op deze manier kan het disfuncties vaststellen en aanbevelingen doen, die dan achteraf in de wetgeving kunnen worden omgezet”. Sinds haar oprichting heeft de onderzoekscommissie liefst 342 uur vergaderd en 186 mensen gehoord.





In de eerste plaats werd de hulpverlening en de manier waarop de hulpdiensten gereageerd hebben onderzocht. Nadien werd de veiligheidsarchitectuur onder de loep genomen. Onder meer het inzamelen en doorstromen van informatie, de capaciteiten en de samenwerking tussen de verschillende diensten werden bekeken. Ten slotte heeft de commissie een onderzoek uitgevoerd naar de toename van radicalisme en extremisme in ons land.

“Het laatste element waar de regering zich nu over gaat buigen is het speciaal statuut voor slachtoffers”, zegt Patrick Dewael. Tijdens de onderzoekscommissie haalden de slachtoffers en nabestaanden aan dat ze zich in de steek gelaten voelden door de overheid. Als het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) goedgekeurd wordt, zullen zij een herstelpensioen en gratis levenslange medische hulpverlening krijgen. Tegen eind volgende maand wil de commissie rond zijn met haar eindverslag.

Actua-Commissie: Een jaar na de aanslagen – de analyse van Patrick Dewael. Bekijk het integrale interview vanavond om 18u op Actua-TV (Telenet, kanaal 42). Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.