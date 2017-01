Het energiedebat raakt iedereen. Hebben we voldoende elektriciteit en betalen we er niet te veel voor? De vraag stelt zich of kernenergie een alternatief kan bieden en of thorium een alternatief is voor uranium? Werner Niemegeers praat erover met experts Professor Peter Baeten van de VUB en ingenieur Jan Honinckx, gespecialiseerd in nucleaire wetenschappen.





Actua-Expert, zaterdag 21 januari vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend in de nieuwslus.