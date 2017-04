Hoe giftig is de chemische stof glyfosaat? Een actieve stof die terug te vinden is in heel wat onkruidverdelgers. Jarenlang manipuleerde Monsanto, het bedrijf achter de onkruidverdelger Roundup, wetenschappelijke studies. Verschillende Vlaams Parlementsleden reageren verontwaardigd en vragen plaatsvervangend minister Hilde Crevits om meer uitleg.





