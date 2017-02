IS bestrijden met ‘eigen propagandamachine’

“Het succes van IS is voornamelijk te wijten aan de sociale media”, zegt Paul Van Tigchelt, topman van het Co├Ârdinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), tijdens de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Terreurorganisaties, zoals IS, floreren dankzij berichtendiensten zoals Twitter en moeten daarom afgesloten worden, maar dit mag niet de enige focus zijn. Van Tigchelt benadrukt dat er vooral moet ingezet worden op een eigen propagandamachine.





