Iraanse VUB-gastdocent ter dood veroordeeld in Iran

De Iraanse gastprofessor van de VUB, Ahmadreza Djalali, is ter dood veroordeeld voor collaboratie met een vijandige staat. Sinds de man werd gevangengenomen in april 2016 ijveren Amnesty International en academici voor de vrijspraak van de professor. Ook op diplomatiek vlak, waaronder Vlaanderen, werd er druk uitgeoefend op Iran. Maar tot op heden blijft het tevergeefs. “Als de taal van de diplomatie niet werkt, dan gaat men de taal van het geld moeten spreken”, zegt Katia Segers (sp.a) tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.





