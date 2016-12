Een van de speerpunten in het huidige kleuteractieplan is het aanstellen van een kleuterparticipatiecoördinator . Deze coördinator heeft als taak zo veel mogelijk kleuters, zo vroeg mogelijk in de klas te krijgen. Enkele parlementsleden vragen aan minister van onderwijs Crevits hoever het staat met de invoering van deze functie in het onderwijs.

Actua-Parlement, zaterdag 17 december vanaf 18u30 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.