Internationale handel in het Trump tijdperk

De brexit en de benoeming van Amerikaans president Donald Trump hebben zware gevolgen voor de internationale handel. Trump tekende op zijn eerste werkdag het besluit om de VS uit het Trans-Pacific Partnership terug te trekken. Hij wil ook de invoertaks voor buitenlandse producten flink doen stijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat Vlaanderen hier stevig zal onder lijden. De commissieleden voor Buitenlands Bestuur maken zich zorgen en vragen minister-president Geert Bourgeois om uitleg.

Amper een dag na zijn aanstelling besliste de kersverse Amerikaans president, Donald Trump, een streep te trekken door het Trans-Pacific Partnership (TPP) akkoord. Over dat handelsverdrag werd jarenlang onderhandeld door twaalf landen die rond de Stille Oceaan liggen, waaronder Japan en Canada. “Intussen stapelen zich ook donkere wolken boven het in onderhandeling zijnde handelsverdrag met de Europese Unie (TTIP)”, zegt Ward Kennes (CD&V), “en is de kans reëel dat dit verdrag op de lange baan wordt geschoven”.





Het TTIP-verdrag had oorspronkelijk eind 2016 moeten afgesloten zijn, maar met president Trump dreigt het verdrag volledig afgevoerd te worden. “Wij zijn een heel kleine regio en zijn bij uitstek een exportland. Bijgevolg zijn handelsakkoorden zoals TTIP voor een land als het onze van ongelooflijk belang”, zegt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Oud-Europees commissaris Karel De Gucht, vader van Jean-Jacques De Gucht, zei onlangs dat het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa dood is. Güler Turan (sp.a) vindt de tussenkomst van zoon De Gucht dan ook opmerkelijk.

“Dank u, mijnheer De Gucht. De enige koerswijziging die hier is gebeurd, is gebeurd door een ex-eurocommissaris die vond dat het allemaal goed was en nu zegt dat het allemaal dood en begraven is. Degene die het als zijn kind zag, is degene die het nu als dood beschouwt. Een beetje terughoudendheid van u in dit dossier, zou u zeker sieren”, aldus Turan.

