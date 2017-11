De impact van e-commerce

E-commerce wordt steeds populairder. Het is ook heel gemakkelijk: men kan thuis achter de computer een aantal zaken bestellen die binnen de 24 uur thuis worden geleverd. Maar uit een studie blijkt nu dat er ook een aantal neveneffecten aan verbonden zijn, namelijk meer files, meer ongevallen, meer vervuiling, meer geluidsoverlast. Onderzoekers spreken over een bedrag van 45.000 euro per dag. Naargelang waar de pakjes werden geleverd, ging het van 26 cent tot meer dan 1 euro per pakje. Dirk de Kort (CD&V) wil dat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) dringend tot een duurzame oplossing komt.





