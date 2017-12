V​orig weekend waren er in ons land verkiezingen voor een vertegenwoordiger bij de ​Sociaal-Economische ​Raad van Europa van mensen zonder papieren in ons land. ​ De uiteindelijke verkozene is sinds 2011 illegaal in België. “Dat is surrealistisch”, vindt Filip Dewinter van Vlaams Belang.​





