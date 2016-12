Homans tegen quota om gendergelijkheid te bekomen

Minister Liesbet Homans blijft tegen het idee om quota in te voeren om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in Vlaanderen topfuncties zouden bekleden. De minister houdt daarbij vast aan een eerder standpunt dat ze ook in de media verkondigde. Ze vindt quota een vorm van positieve discriminatie. Het onderwerp kwam ter sprake in Het Vlaams Parlement toen Mercedes Van Volcem van Open VLD de minister confronteerde met de jaarlijkse cijfers van de Gender Equality index.

