Te hoge waterfactuur door saneringsbijdrage

Uit een recent rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat miljoenen euro’s saneringsbijdrage op de waterfactuur niet worden geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van riolen. In plaats daarvan worden er bij de rioolbeheerders financiële reserves opgebouwd voor de latere investeringen. Volgens velen is die spaarpot nodig om de Europese rioolnormen tegen 2027 te halen. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement ontstond een hevige discussie. Stefaan Sintobin opende het debat.





