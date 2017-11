Hoeveel bos heeft Vlaanderen?

De Vlaamse regering trok in mei de veelbesproken boskaart in. Minister van Natuur, Joke Schauvliege, kreeg de kans om met een ander plan op de proppen te komen. Het doel is nog steeds om tot een regeling te komen voor de bescherming van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Over de Boswijzer, het instrument dat de bosoppervlakte in Vlaanderen opvolgt, houden de leden van de commissie een hoorzitting met verschillende experts.

De bekendmaking van de nieuwe boskaart van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in mei, waarin zo’n 12.000 hectare bos beschermd wordt, lokte heftige reacties uit. Gronden die werden aangekocht met de bedoeling ze te bebouwen dreigden door de nieuwe boskaart hun waarde te verliezen. Eigenaars zagen hun dromen in rook opgaan. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kon niet anders dan de boskaart in te trekken. “Het kan niet dat mensen die bouwplannen hadden, dat nu niet meer kunnen. Dat druist in tegen mijn rechtsgevoel. We stellen ook vast dat heel wat kleine percelen als waardevol bos beschouwd zouden worden, ik denk niet dat dat de bedoeling was”, reageerde Bourgeois.





Minister Schauvliege gebruikte de Boswijzer om aan te duiden dat er in Vlaanderen veel meer bos is dan wordt aangenomen. Dit is een instrument dat het ‘groene dak’ van Vlaanderen periodiek vanuit de lucht meet via digitale fotografie. Eerst maakt de Boswijzer onderscheid tussen groen en niet-groen. Daarna wordt gekeken naar welk groen hoger is dan 3 meter, en tot slot wordt die bomenkaart omgezet in een ‘boskaart’. Er is slechts sprake van bos als de bomen hoger zijn dan 3 meter en de oppervlakte meer dan een 0,5 hectare beslaat. Maar de uiteindelijke boskaart bleek vol fouten te zitten. Een grote rotonde met een boom op werd bijvoorbeeld als bos geklasseerd. Over deze Boswijzer hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experts. Daarna wisselden ze hierover van gedachten met minister Joke Schauvliege, die uiteindelijk toegaf dat de Boswijzer zijn job niet doet.

