Het Vlaamse Windplan

Eind 2016 keurde de Vlaamse regering een conceptnota voor een nieuw windplan goed. Dat plan, ‘Windkracht 2020’, moet er mee voor zorgen dat we de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie halen. Daarvoor moeten er de komende jaren 280 nieuwe windturbines komen in Vlaanderen. Minister Van Energie Bart Tommelein legt in het Vlaams Parlement uit hoe hij dat voor mekaar wil krijgen.





