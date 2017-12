Verdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt. In gebieden die te maken hebben met verdroging gaat de oorspronkelijke diversiteit aan planten verloren. Samen met het veranderen van de vegetatie verdwijnen ook lokale diersoorten. N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele maakt zich zorgen over de verdroging van de kustpolder.





