Het nieuwe radiolandschap

In de commissie Media van het Vlaams parlement werd de afgelopen weken druk gediscussieerd over de hervorming van het Vlaamse radiolandschap. Wanneer de analoge switch off van de landelijke radio’s zal gebeuren, zal afhangen van de snelheid waarmee digitale radio terrein wint. Lokale radio’s blijven op de FM-band en worden versterkt. Het fenomeen van de ketenradio’s wordt wel aangepakt. Verder komen er drie of vier commerciële netwerkradio’s, waaronder een zender met specifieke aandacht voor Nederlandstalige muziek.

