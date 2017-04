Vlaanderen scoort op het vlak van aantal verkeersdoden heel slecht in vergelijking met de buurlanden. Daarom werkt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts al een tijdje aan een grondige hervorming van de rijopleiding. Een plan waar Lode Ceyssens van CD&V volledig achter staat, hij vraagt zich echter af of de vrije begeleiding die bij ons op dit moment goed lijkt te werken, zal kunnen blijven.

In vergelijking met andere Europese landen doet Vlaanderen het bijzonder slecht als het gaat over het aantal verkeersdoden. Bij letselongevallen bij jongeren doen we het nog veel slechter, in de EU staan we op de 25ste plaats. Daarom wil minister van mobiliteit Ben Weyts de lat hoger leggen. Na het rijexamen wordt nu ook de rijopleiding in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 1 oktober moet je met een theoretisch rijbewijs minstens 9 maanden in plaats van 3 maanden oefenen voor je een examen kan afleggen.





Ouders die hun zoon of dochter willen leren rijden zullen zelf drie uur les moeten gaan volgen. De beste ‘practices’ zullen worden aangeleerd met een gewone opfriscursus van 3 uur voor de heel beperkte prijs van 20 euro. “Ik wil er soepel en creatief in zijn. Maar op basis van de huidige voorwaarden, die wij stellen ten aanzien van enerzijds erkende rijscholen en anderzijds zelfstandige rijinstructeurs, is die kloof te groot. Ik bekijk hoe we daarin enige soepelheid aan de dag kunnen leggen”, aldus de minister.

