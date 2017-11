De hervorming van het secundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werkt aan een modernisering van het secundair onderwijs. Daarin worden onder andere de eindtermen aangepakt. Ze zou daar graag mee starten op 1 september 2018. Maar verschillende onderwijskoepels hebben nu gevraagd om de start uit te stellen omdat het voorontwerp op dit moment volgens hen te weinig garanties biedt. Voer voor discussie in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering bereikte eind oktober een akkoord over de eindtermen in het secundair onderwijs. Die bepalen het minimum dat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Nieuw is de zogeheten basisgeletterdheid, die elke leerlingen in de eerste graad moet bereiken. Er staan ook nieuwe doelstellingen in de eindtermen, zoals burgerzin en financiële kennis. De bedoeling was om een brede consensus te vinden over die eindtermen, maar dat duurde te lang. Uiteindelijk hakte de Vlaamse regering de knopen door. Oppositiepartijen sp.a en Groen reageren teleurgesteld. Voor hun is de tekst onvoldoende.





Over de timing zijn de meningen verdeeld. Het provinciaal maar ook het stedelijk en gemeentelijk onderwijs willen liefst al volgend schooljaar van start gaan. Het katholiek onderwijs en het GO willen liever wat meer tijd en de invoering pas op 1 september 2019 laten ingaan. “Onze eigen minister-president heeft tijdens zijn Septemberverklaring met veel verve en enthousiasme verklaard dat we voor een start op 1 september 2018 gaan. Ik heb op alle meerderheidsbanken maar niet bij de oppositie veel lof gehoord om die startdatum aan te houden. Het is belangrijk dat dit geen nooit-verhaal wordt”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De minister wil nu eerst luisteren naar de vakbonden en de scholieren. Daarna beslist ze samen met de Vlaamse regering wanneer de modernisering echt kan beginnen.

Actua-Commissie, vrijdag 10 november 2017 vanaf 18u10 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.