De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen over de hervorming van de lerarenopleiding. Het is de bedoeling dat de specifieke lerarenopleiding, een opleiding voor wie geen onderwijsdiploma heeft, in handen komt van de universiteiten. Tot nu toe zit die bij de centra voor volwassenonderwijs. Minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft in de Masereelzaal van het Vlaams Parlement een persconferentie over de beslissing die de Vlaamse regering nam over deze hervorming.





Actua-Nieuws, maandag 25 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.