De hervorming van het academiejaar in het hoger onderwijs

De Katholieke Universiteit van Leuven denkt erover na om het academiejaar te hervormen. Tijdens de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement licht Jenne De Potter (CD&V) toe wat de plannen zijn. Hij vraagt zich ook af wat de minister denkt van de eventuele wijzigingen.

De nieuwe rector van de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), Luc Sels, wil de academiekalender anders indelen. Zo wil hij graag het academiejaar vroeger laten beginnen, zodat de eerste examenperiode voor de kerstvakantie plaatsvindt. Ook het tweede semester wil hij vroeger laten starten, zodat de herexamens nog in juni kunnen worden ingepland. “Het grote voordeel daarin is dat de studenten die een herkansingsronde hebben, toch nog een rustpauze hebben in juli en augustus”, zegt Sels. “Ik denk ook wel dat als je kijkt naar de slaagkansen in ons eerste jaar, dat we inspanningen zullen moeten doen als we ons niveau willen houden zoals het nu is. Dan moeten we absoluut studenten sneller activeren”. Dat geeft studenten, onder andere ook kansengroepen, tijd om bij te scholen.





De andere universitaire instellingen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen, zien waarde in het voorstel. Ze benadrukken wel dat deze hervorming nog niet voor morgen is. Dat andere hervormingen prioritair zijn, zoals het uitwerken van een systeem van permanente evaluatie. Tijdens de commissie voor Onderwijs vraagt Jenne De Potter (CD&V) zich af wat het standpunt van bevoegd minister Hilde Crevits is. “Gelet op de besprekingen die nog lopen, onthoud ik mij van een inhoudelijke beoordeling”, reageert de minister. “Ik vind het vooral belangrijk dat eventuele wijzigingen aan het academiejaar in grondig overleg tot stand komen. Waarbij zeker ook de studenten betrokken moeten worden. Ik acht het wel aangewezen dat de universiteiten én de hogescholen tot een gedeelde aanpak komen wat betreft de elementaire bouwstenen van het academiejaar, zoals dit ook nu het geval is”.

Actua-Commissie, donderdag 2 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.