Helpen is normaal

Staatssecretaris Philip De Backer startte deze week een twittercampagne op tegen de inspecteurs van de sociale inspectie – zijn eigen diensten. Aanleiding voor de campagne is een vaststelling van één van zijn inspecteurs afgelopen zondag op de Italiaanse Dag in Tongeren. Een jongetje van 10 jaar oud hielp zijn ouders bij het opbouwen van hun stand, de inspecteur sprak van kinderarbeid, de staatssecretaris was het daar dus niet mee eens.





