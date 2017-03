“Helft van de verkeerslichten is overbodig”

Meer dan de helft van de verkeerslichten in Vlaanderen kunnen worden weggehaald zonder dat er negatieve gevolgen zijn voor de veiligheid. Dat beweren automobielverenigingen VAB en Touring in de krant Het Laatste Nieuws. Ze baseren zich op een Britse studie die concludeert dat verkeerslichten een enorme druk leggen op de economie en het milieu. In het Vlaams Gewest staan ongeveer 1.700 verkeerslichten. Minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert in de commissie op deze opvallende cijfers.





Actua-Commissie, zaterdag 11 maart 2017 vanaf 18u30 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.